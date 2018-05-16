На Донбассе украинские воины активно оборонялись: в разведке назвали потери боевиков

Вчера на востоке нашей страны боевики десятки раз открывали огонь.
Во вторник, 15 мая, на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики 45 раз нарушили режим прекращения огня, в частности, открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.
На Донецком направлении украинские воины активно оборонялись, по данным разведки, уничтожены два террориста, а три — ранены, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.
По его данным, во время боевых действий один защитник Украины погиб, а еще двое получили ранения и были оперативно эвакуированы в госпиталь.
На Луганщине наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Троицкое и Новозвановка.
На Донецком направлении активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели в районах Травневого, Зайцево, Железного, Верхнеторецкого, Песков. Адекватный ответ враг также получил на Мариупольском направлении у Талаковки и Широкино.
"Оккупанты снова, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, около шести часов утра… обстреляли из 82-мм минометов населенный пункт Новгородское", — подчеркнули в пресс-центре.
Напомним, в начале мая в районе поселка Опытное (находится под Ясиноватой) Донецкой области боевики, возможно, противотанковой управляемой ракетой, уничтожили автомобиль Nissan Terrano волонтеров, в котором была гуманитарная помощь.