День вышиванки-2018: куда пойти и как отпраздновать в Киеве

17 мая 2018, 12:23

"Главред" выяснил, как столица готовится отмечать этот "вышитый" праздник.

В Украине ежегодно проходят Парады вышиванок, конкурсы и акции.

В третий четверг мая украинцы традиционно отмечают День вышиванки. В 2018 году он выпал на 17 мая.

Ранее "Главред" уже писал о традициях Дня вышиванки. В частности, в этот день люди по всему миру одевают вышиванку на работу, в школу, в университет, в детский сад для того, чтобы, подчеркуть свою причастность к украинской культуре.

В Украине ежегодно проходят Парады вышиванок, конкурсы и акции. В частности, в Киеве на День вышиванки запланированы:

  • Мужская Nоша. Выставка традиционной мужской одежды

Время и место: с 10 мая по 8 июля в Музее Ивана Гончара

Выставка традиционной украинской мужской одежды конца XIX – середины ХХ века в украинском музейном пространстве будет представлена впервые. В рамках мероприятия предусмотрены лекции по изучению мужской одежды и демонстрационные мастер-классы по крою народных образцов мужских рубашек и штанов.

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В рамках экспозиции представлена традиционная одежда мальчиков и подростков, парней и женихов, зрелых мужчин и мужчин пожилого возраста. Также экспозицию иллюстрируют предметы быта и уникальные древние фотографии из художественного историко-этнографического альбома Ивана Гончара Украина и Украинцы.

  • День вышиванки в Национальном музее украинского народного декоративного искусства

Время: 17 мая с 11:00 до 18:00.

Посетители смогут ознакомиться с церковным шитьем и другими частями одежды, вышивкой на батисте, вышитыми полотенцами разных регионов Украины и т.п.

Каждый час в течение дня будут проходить короткие лекции "Главное о рубашке за 15 минут".

Посетителям, которые пришли в музей в вышиванке, обещают небольшой подарок.

  • Концерт Думи мої. Думи мої

Время и место: 17 мая в 19:00 в Национальной филармонии Украины.

В рамках мероприятия прозвучат произведения украинских композиторов разных поколений и регионов – центрального, западного и восточного. В частности, запланированы две премьеры: буковинца Александра Бродовинского и молодого композитора из Ивано-Франковска Эдварда Кравчука.

Дирижерскую парочку доверили мастерице звуковой вышивки Виктории Жадько.

  • Мегамарш в вышиванках

Время и место: 19 мая в 11:00 возле Золотых ворот

19 мая в столице пройдет юбилейный ХХ мегамарш в вышиванках. Изначально событие было приурочено ко Дню Киева, но из-за проведения в эти дни финала Лиги чемпионов, марш состоится раньше.

  • День Вышиванки в ТРК Проспект

Время и место: 19 мая в ТРК Проспект.

В программе праздника:

— 14:00 – 17:00: детские мастер-классы (роспись деревянных игрушек, Петриковская роспись - подставка под чашку, лепка из глины, создание оберегов);

— 14:00 – 17:00: встреча замечательного робота в венчике и вышиванке;

— 17:00 – 19:00: выступление трио бандуристок.

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Киев день вишиванки День вышиванки-2018
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