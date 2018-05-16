В прокуратуре разъяснили, за что был задержан главред "РИА Новости Украина"

Представитель прокуратуры Автономной республики Крым Татьяна Тихончик рассказала, на каких основаниях был задержан главный редактор новостного агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.

"Действия (Кирилла Вышинского – "Главред") были совершены во вред суверенитету, государственному устройству Украины и территориальной границе. Плюс те публикации, которые были в поддержку временной оккупации полуострова Крым", – цитирует ее телеканал NewsOne.

Кроме того, по словам Тихончик, следователи имеют в своем распоряжении доказательства размещения "заказных статей от РФ, которые поступали и были оплачены для подозреваемого".

"Это и есть доказательство государственной измены. И не только материалы (журналистские – "Главред"), но они в том же числе. Досудебное расследование продолжалось три месяца, и уголовное производство было начато именно по тем материалам, которые поступили в прокуратуру АР Крым. Поэтому говорить о четырех годах (сроке расследования – "Главред") я не могу. Как только поступили материалы в прокуратуру, было открыто уголовное производство и началось досудебное расследование", – резюмировала представитель прокуратуры АРК.

Напомним, 15 мая в Киеве сотрудники СБУ пришли с обыском в офис "РИА Новости Украина". Позже пресс-секретарь Генпрокуратура Лариса Сарган сообщила, что, по информации следствия, ресурс на протяжении нескольких лет размещал искажающую действительность информацию о ситуации в Украине, а также поддерживал аннексию Крыма Россией. В ответ на обыски в "РИА Новости Украина" в Кремле пригрозили Киеву "мерами взаимности".