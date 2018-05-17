На Донбассе усложнилась ситуация, погибли и ранены украинские воины

В среду, 16 мая, на Донбассе в районе операции Объединенных сил ситуация усложнилась, вдоль всей линии соприкосновения продолжались активные боевые действия, террористы 66 раз стреляли, в частности, из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.

Погибли двое украинских воинов, а четверо — получили ранения, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

По его данным, на востоке нашей страны противник 25 раз применил минометы, артиллерию и реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

На Донецком направлении враг активизировался в районах Луганского, Светлодарска, Новолуганского, Майорска. Постоянно продолжаются боевые действия в районе промзоны Авдеевки и Опытного.

"Около 21:00 противник применил РСЗО БМ-21 "Град" по позициям наших войск в районе Авдеевки. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ оккупантам и вели активную оборону", — добавили в пресс-центре.

На Мариупольском направлении террористы оживились в районах Водяного, Лебединского и Широкино. На Луганском направлении активные боевые действия продолжались в районах Новозвановки и Троицкого.

"По данным разведки, за прошедшие сутки противнику нанесены потери — пять оккупантов уничтожено и восемь — ранены", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром 16 мая в районе Операции объединенных сил погиб 41-летний военнослужащий 9-й роты 93-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Сергей Гундер (позывной "Татарин").