Суд принял решение по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика

В четверг, 17 мая, Печерский районный суд Киева принял решение отдать на поруки активиста Майдана Ивана Бубенчика.

Ранее народные депутаты Олег Петренко и Андрей Денисенко выразили готовность стать поручителями Бубенчика, сообщает "Громадське".

Напомним, 3 апреля правоохранители задержали и вручили подозрение участнику Революции достоинства Бубенчику. Прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Алексей Донской сообщил, что Бубенчику выдвинуто подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство "беркутовцев".

Позднее Бубенчику объявили об изменении подозрения и официально сняли подозрение в убийстве правоохранителей.

Ранее представитель Генеральной прокуратуры заявил о том, что Бубенчику, подозреваемому в убийстве 2 милиционеров в ходе Евромайдана, грозит пожизненное тюремное заключение.