Военный эксперт объяснил подоплеку обстрела боевиками школы в Светлодарске

Террористы из группировки "ДНР", осуществившие обстрел школы в городе Светлодарск, что на Донетчине, использовали прямо запрещенную Минскими соглашениями артиллерию крупного калибра.

"С огневой позиции в районе Лозового отработала ствольная 122-миллиметровая артиллерия. Трудно сказать, был этот случай целенаправленным. Скорее всего, целились по позициям наших войск", − цитирует его портал "Обозреватель".

По словам военного эксперта, необходимо было добиться неукоснительного соблюдения террористами положений Минских соглашений, декларирующих отвод тяжелых вооружений на строго установленную дистанцию.

"По калибру боеприпасов видно, что стреляли явно с дистанции, которая нарушает эти положения. Повезло, что жертв не было. При разрыве артиллерийского боеприпаса в школьном дворе это счастливая случайность", − резюмировал он.

Напомним, ранее стали известны подробности обстрела боевиками школы в Светлодарске.