Капитану задержанного в Крыму украинского судна "светит" тюремный срок за браконьерство

Ущерб экологии Черного моря рыбаками с украинского судна "ЯМК-0041", задержанного в начале мая нынешнего года возле мыса Тарханкут (полуостров Крым), оценили в сумму более 440 тысяч рублей (около 185 тысяч гривен).

Соответствующее сообщение в четверг, 17 мая, опубликовала пресс-служба погрануправления ФСБ РФ. По данным ведомства, запутавшись в сетях, погибли 46 дельфинов, 17 камбал и две акулы. Вызволить и отпустить в море удалось 161 камбалу-калкана, трех акул-катранов и четырех травяных крабов.

Кроме того, было установлено, что добыча редкой рыбы велась в период нереста – т.е. в тот период, когда добыча камбалы и других видов рыбы строго запрещена.

По предварительной версии событий, в исключительной экономической зоне Украины команда "ЯМК-0041" расставила около двадцати километров сетей. Также против капитана судна, гражданина Украины Виктора Новицкого, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ − незаконной добычи морских биоресурсов, сообщает "Российская газета". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее ФСБ обвинила украинских моряков с судна "ЯМК-0041" в уничтожении краснокнижных дельфинов.