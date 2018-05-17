Загадочная смерть офицера на Львовщине: названы три основные версии трагедии

В военной прокуратуре рассматривают три основные версии гибели 35-летнего офицера в военной части в селе Липники Львовской области, которого нашли с двумя огнестрельными ранениями в грудь и голову.

По данным военной прокуратуры, выстрелы были осуществлены из его же табельного оружия — пистолета Макарова. Известно, что погибший был старшим суточного наряда, еще четверо военнослужащих дежурили в это время на территории своей части. Один из них услышал выстрелы и прибежал в помещения караульного городка, где нашел тело капитана и пистолет, сообщает ТСН.

По предварительным данным, конфликта с сослуживцами у военного не было. "Рассматриваются все версии: рассматривается версия самоубийства, доведение до самоубийства и также умышленное убийство. Другие данные можно будет сказать после результатов экспертиз, проведения допросов и следственно-розыскных действий", — подчеркнул заместитель военного прокурора Львовского гарнизона Тарас Кохалик.

Напомним, ранее сообщалось, что в Подольском районе Киева на территории воинской части в водоеме нашли мертвым военнослужащего-срочника.