Вспышка кори на Закарпатье: в селе заболели десятки детей

В селе Черная Тиса Закарпатской области зарегистрирована вспышка кори, по состоянию на четверг, 17 мая, заболели 56 учеников общеобразовательной школы.

Двое заболевших госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном лечении с легкой и средней тяжести формами течения болезни, говорится на сайте Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, первый случай заболевания корь в Черной Тисе был зарегистрирован в апреле 2018 года.

Напомним, в Украине в апреле была зафиксирована вспышка кори, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун говорила, что ее причиной является низкий охват вакцинации населения от болезни.