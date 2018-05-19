Вражеские обстрелы и ответ воинов ООС. В разведке назвали потери боевиков за сутки

В пятницу, 18 мая, на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики 43 раза нарушили режим прекращения огня, украинские воины вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу.

По данным разведки, за прошедшие сутки уничтожены два террористы, а три — получил ранение, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

"Противник 43 раза нарушал режим прекращения огня, из них 10 раз применял 152-мм и 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы (использование тяжелого вооружения запрещено Минскими соглашениями — Ред.)", — отмечается в сообщении.

На Луганском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Новозвановка, Попасная и Троицкое.

На Горловском направлении отмечалась активность боевиков в районах Зайцево и Железного, а на Донецком — в промзоне Авдеевки и в Песках. На Мариупольском направлении постоянно продолжаются боевые действия в районах Водяного, Лебединского и Широкино.

Напомним, в ночь на 18 мая боевики обстреляли частный сектор поселка городского типа Троицкое Луганской области, один из снарядов попал в дом, в котором жила семья — отец, мать и два сына — погибли мужчина и мальчик.