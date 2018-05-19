"Выстоим в оккупации". В Крыму появились антироссийские листовки: фото

В субботу, 19 мая, на территории аннексированного Россией Крыма в разных городах появились антироссийские листовки на нескольких языках.

Листовки были замечены в Симферополе, Феодосии, Джанкое, Красногвардейском — их развесили на столбах, сообщается на странице в Twitter RoksolanaToday&Крым.

На листовках можно увидеть колючую проволоку и текст "Выстояли в депортации, переживем и оккупацию" на русском, украинском и крымскотатарском языках.

Напомним, ранее сообщалось, что в захваченном Луганске 9 мая раздавали проукраинские листовки.