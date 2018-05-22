Власти Киева попросят УЕФА убрать из фан-зоны рекламу с логотипом "Газпрома"

Киевская городская администрация обратиться в УЕФА с требованием убрать логотип "Газпрома" из фан-зоны финала Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве.

В пресс-службе КГГА подчеркнули, что ранее уже шла речь о российском газовом гиганте, который является одним из спонсоров ЛГ. Тогда в УЕФА пообещали рекламу в украинской столице не размещать.

"Ведь город не вправе вмешиваться в спонсорские отношения УЕФА. Однако, даже упоминание логотипа компании среди общего перечня спонсоров Лиги чемпионов стало для нас неприятной неожиданностью. В дрессинге Киева, за который отвечает непосредственно КГГА, нет и даже не могло быть и речи ни о каком упоминании этой компании", - сказал представитель КГГА по вопросам организации финалов Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женских команд в Киеве Андрей Мирошниченко.

Напомним, резонанс вызвала публикация в Facebook журналистом Натальей Мамчур фотографии фан-зоны финала Лиги чемпионов, где видны баннеры с логотипом российской компании "Газпром".