Атаки, обстрелы, потери. Боевики на Донбассе наступали на освобожденный поселок

В понедельник, 21 мая, на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики 53 раза нарушили режим прекращения огня, наступали, атаковали с трех направлений освобожденный украинскими воинами поселок Пивденное Донецкой области.

Во время боевых действий погибли двое наших защитников, девять — ранены, по данным разведки, уничтожены 15 врагов, а 13 — получил ранение, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

На Луганском направлении противник активизировался в районе Троицкого, а на Донецком активную оборону защитники Украины вели у Зайцево, Луганского, Новолуганского, Майорска, Шумов, Железного, Пивденного, Новгородского, Авдеевки, Марьинки и Новогнатовки.

На Мариупольском направлении боевые действия не прекращались в районах населенных пунктов Чермалык, Водяное и Широкино.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска… 53 раза нарушали режим прекращения огня, из них 30 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, не позволяя оккупантам вытеснить наших защитников с выгодных оборонительных позиций", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что под захваченной Горловкой Донецкой области продолжаются бои между подразделениями Вооруженных Сил Украины и пророссийскими террористами. Узнать больше о боестолкновениях можно здесь.