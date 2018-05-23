Жара и резкое похолодание. Народный синоптик спрогнозировал погоду на конец весны

Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в Украину со вторника, 22 мая, вновь возвращаются более теплые температуры, до 26 числа днем воздух будет прогреваться до 27-28 и даже 30 градусов со знаком плюс.

В конце последнего месяца весны — "с 27 по 29 мая вновь просчитывается резкое похолодание с очень обильными дождями", рассказал эксперт "Апострофу".

"… Эти осадки вновь понизят температуру. С 29 мая температура вновь вырастет: дневные показатели на уровне 28-29 градусов выше нуля", — добавил собеседник.

Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.