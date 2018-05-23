Стало известно, из-за кого в харьковской школе отравились дети

Министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, что в Харькове в школе №3 один из учеников распылил какой-то газ из баллончика.

Существует какая-то идея, как срывать учебный процесс, дети, которые это делают, часто не понимают, какой вред могут нанести другим школьникам, рассказала чиновница журналистам, пишет Укринформ.

"... Известно, что учащийся школы распылил какой-то газ из баллончика. Во-первых, была проведена сразу эвакуация из школы", — отметила Гриневич.

Напомним, в харьковской школе 22 мая распылили неизвестное вещество, десятки детей отравились и попали в больницу. Правоохранители начали производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.