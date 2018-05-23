Погода в Украине 24 мая обещает дожди – но не всем

Погода в Украине 24 мая будет дождливой, но теплой.

"В западных, северных, восточных областях и в Запорожье пройдут кратковременные дожди с грозами. Жителям центральных областей и юга все же придется побегать с поливайками или шлангом – там без существенных осадков завтра", – написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, температура воздуха везде будет комфортной – до +24-28 градусов днем.

В Киеве 24 мая днем или во второй половине дня ожидается дождь, гроза, максимальная температура воздуха – 27 градусов выше нуля.

Что касается погоды на выходные, то в субботу, 26 мая, похолодает. Так что в день финального матча Лиги чемпионов будет прохладно, но осадки не ожидаются.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Ночью 24 мая без осадков. А вот днем 24-25 мая в Украине ожидается переменная облачность и дожди.

В восточных областях и Приазовье пройдут кратковременные дожди, грозы, на остальной территории страны местами небольшие дожди.

Температура ночью +10-15 градусов; на юге и востоке страны – до +18 градусов, днем +23-28; в западных и северных областях 25 мая – +20-25 градусов.

26-27 мая на западе и юге страны местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории преимущественно без осадков.

Температура ночью +7-13 градусов, днем +17-23 градуса, на Закарпатье и юге страны – +20-26 градусов.

Напомним, народный синоптик спрогнозировал погоду на конец весны. В Украине с 29 мая будет около +30 градусов, утверждает эксперт.

Ранее британские и украинские синоптики рассказали, какой будет погода летом-2018. Британцы заверили, что нынешний год будет не самым теплым за 138-летнюю историю наблюдений.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.