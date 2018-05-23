Российский оппозиционер назвал голодовку Сенцова накануне Чемпионата мира правильной

Российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой считает, что осужденный по политическим мотивам украинский режиссер Олег Сенцов правильно выбрал время для голодовки, поскольку 14 июня в России стартует Чемпионат мира по футболу.

"Момент для начала голодовки Сенцов выбрал правильно – канун чемпионата мира по футболу. Для Кремля важно мнение международного сообщества. Ведь протесты могут привести к частичному бойкоту чемпионата. Поэтому Кремль может пойти на уступки", - цитирует спикера издание Гордон.

По словам аналитика, радикальные действия Сенцова могут поддержать представители стран Запада, однако Киев должен просить своих партнеров о помощи.

"Мы хотим, чтобы Сенцов таки одержал победу. Но нужно понимать, что требуются международные усилия. И в первую очередь самой Украины. С Кремлем нужно разговаривать языком ультиматумов, только так. Мол, если вы не освободите удерживаемых украинцев, это может закончиться для вас бойкотом чемпионата мира. Необходимо призывать к этому мировое сообщество. Рассчитывать можно только на Запад", - сказал Боровой.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского гражданского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

В конце февраля 2018-го адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Позже незаконно осужденный написал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.