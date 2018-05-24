В аэропорту Киева иранка имитировала роды с целью избежания депортации

В аэропорту "Киев" беременная гражданка Ирана с мужем и ребенком после запрета на въезд в Украину притворилась, что у нее начались роды.

"Все указывало на то, что едут с целью остаться здесь нелегально. А учитывая то, что жена беременная на последних неделях, соответственно они хотят ребенка рожать здесь, чтобы было проще легализоваться в Украине", - цитирует Громадське спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна.

По словам пограничников, иранская семья не смогла подтвердить цель своего визита в Украину. Поскольку Иран является страной миграционного риска, в аэропорту детально изучали все обстоятельства визита иностранцев.

По словам Слободяна, женщина начала имитировать роды после того, как им отказали во въезде. Пограничники были вынуждены вызвать скорую, которая увезла женщину в больницу. Ее семья осталась ждать в аэропорту. Медики выяснили, что преждевременных родов нет и беременности женщины ничего не угрожает.

Иранка осталась в больнице под наблюдением, однако в ближайшее время ее вернут в аэропорт, а затем отправят в Иран за счет авиакомпании, которая привезла семью без надлежащих документов.

Напомним, ранее журналист заявила, что рассказ министра инфраструктуры Владимира Омеляна о бесплатных родах его супруги в США или откровенная ложь, или манипуляция. Украинский чиновник с женой, очевидно, нарушили законы Нью-Йорка.