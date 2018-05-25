"Совок сидит твердо". На Тернопольщине выпускники школ надели "советскую" форму

В селе Озерная Тернопольской области выпускники на праздник последнего звонка надели школьную форму советского образца.

Причем дети целыми классы пришли на школьные линейки в коричневых или синих платьях с кружевными воротничками и манжетами, в белых фартуках, подколенниках, а волосы собирают в хвосты с белыми бантами.

Волну обсуждений инцидента опубликовала на своей странице в Facebook львовская журналистка Галина Терещук.

Большинство комментаторов шокированы и осуждают родителей школьников, которые, по их мнению, навязывают детям "совок", и, что поразительно, на Западной Украине, где преобладают националистические настроения.

"Совок сидит твердо, что удивляться лугандонам, если в Тернополе такое, может еще и шансон слушают. Вышиванок не нашлось, жаль", — написала Вера Войтюк.

"Теперь уже дети + внуки бывших школьных завучей и парторгов рулят образованием (как и страной). А им без символов — никак", — негодует Мирон Иваник.

"Ностальгия по совку, "маразм", "путешествие в прошлое", "наследство от родителей", "из бабушкиного сундука" — так комментируют фото.

Еще один момент, который возмущает пользователей соцсетей — длина платьев. Многие считают их слишком короткими, а танцы выпускников - очень откровенными.

"Они форму, наверное, в секс-шопе покупали", — возмущен Игорь Грабовый.

"Это не форма. Это тематические костюмы для порнофильмов", — пишет Вика Белецкая.

Напомним, ранее на Тернопольщине сотрудники военкомата пытались "похитить" призывника прямо на улице.