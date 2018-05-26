Финал ЛЧ: около 10 тысяч болельщиков уже прибыли, а сотни не могут попасть. Фото

26 мая 2018, 14:48

Восемь человек в Украину не впустили.

  • Киев на финал Лиги чемпионов заполонили футбольные фанаты. Reuters
  • Финал ЛЧ: около 10 тысяч болельщиков уже прибыли, а сотни не могут попасть. Фото Reuters
  • Финал ЛЧ: около 10 тысяч болельщиков уже прибыли, а сотни не могут попасть. Фото Reuters
  • Финал ЛЧ: около 10 тысяч болельщиков уже прибыли, а сотни не могут попасть. Фото Reuters
  • Финал ЛЧ: около 10 тысяч болельщиков уже прибыли, а сотни не могут попасть. Фото Reuters
  • Финал ЛЧ: около 10 тысяч болельщиков уже прибыли, а сотни не могут попасть. Фото Reuters

Уже почти 10 тысяч граждан прибыли в Украину на финал Лиги чемпионов УЕФА, который состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". И это еще не предел: всего ожидается более 20 тысяч фанатов.

"В целом пограничники уже встретили и оформили почти 10 тысяч граждан, которые направляются на Лигу чемпионов. При этом только за последние сутки – 7 тысяч человек", – сообщила с утра Госпогранслужба.

Люди едут в Украину уже не первый день. И если еще несколько дней назад это были единичные группы, то начиная со вчерашнего дня на границе значительно увеличился поток иностранных гостей.

При этом пограничный контроль болельщиков финального матча осуществляется на приоритетной основе.

"В целом пограничники готовы к встрече гостей праздника в 26 воздушных, 51 автомобильном и 53 железнодорожных пунктах пропуска. Для обеспечения пограничного контроля в основных пунктах пропуска одновременно задействовано 800 пограничников. Также около 600 находятся в резерве. Кроме того, на дежурстве находятся около 100 инструкторов-пограничников со служебными собаками, 15 из которых – в столичном "Борисполе", – отмечается в сообщении ведомства.

Впрочем, попасть на финал ЛЧ смогли не все. В частности, 6 граждан не впустили в Украину по результатам дополнительной проверки, а еще 2 – за нарушение порядка въезда-выезда.

Гораздо большее количество фанатов не смогли попасть на матч "Реала" – "Ливерпуль" из-за отмены рейсов, сообщает ТСН Проспорт. В частности, 24 июня были отменены три рейса от компании World Choice Sport. Компания объяснила это тем, что аэропорт "Борисполь" не смог выделить время на приземление самолетов.

"Ливерпуль" уже предложил компенсировать стоимость билетов фанатам, которые не смогли прилететь в Киев.

Напомним, более 2 тысяч фанатов "Реала" отказались от поездки в Украину. Людей отпугнули непомерно высокие цены на жилье в столице Украины, а также различные транспортные проблемы.

Как сообщалось, киевские гостиницы отменяли бронь ради наживы на финале ЛЧЭто делалост, чтобы отдать номера по более высокой цене. 

Ранее "Главред" сообщал, как фанаты заряжаются накануне финала ЛЧ в центре Киева. Наиболее заметны фанаты "Ливерпуля", много из которых не расстаются с пивными бокалами.

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болельщики Лига чемпионов фанаты рейс Погранслужба
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