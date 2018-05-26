Тела погибших моряков с судна Atlantic Harmony доставлены в Украину в ужасном состоянии

26 мая 2018, 20:01

Жена жертвы чудовищной трагедии уверяет, что мужчин похоронят в закрытых гробах.

Тела моряков Atlantic Harmony доставлены в Украину

В Украину доставлены тела двух моряков судна Atlantic Harmony, которые вследствие пока неизвестных причин погибли у берегов Кабо-Верде.

Ольга Лукашова, жена погибшего второго помощника капитана Николая Лукашова, в интервью УНИАН заявила, что ей была оказана помощь и тела доставили в Украину максимально быстро.

"Очень много людей нам помогало. Очень многое было сделано. Очень хорошо сработали в МИДе", - сказала Лукашова.

Женщина добавила, что процесс доставки тела ее супруга и его коллеги, механика судна Atlantic Harmony Александра Красного на родину занял 16 дней. Лукашова подчеркнула, что помощь семьям погибших оказали украинские чиновники, дипломаты, благотворительные организации и просто неравнодушные граждане. Однако, по словам супруги погибшего, тела моряков были доставлены в ужасном состоянии.

"Единственное, что вы не представляете, в каком состоянии доставили наших ребят. Это просто мрак. Они неопознанные. Мы ребят, скорее всего, будем хоронить в закрытых гробах. Мы просто не ожидали, что в таком состоянии к нам могут приехать ребята ... Это просто невыносимо", - сказала она.

Лукашова отметила, что проведен ряд экспертиз, однако окончательная причина смерти пока не установлена, поскольку результаты всех анализов еще не готовы.

Ранее сообщалось, что причиной смерти моряков из Херсона на борту сухогруза Atlantic Harmony может быть отравление или убийство.

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