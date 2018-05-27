Полиция нашла пропавшего норвежского фаната: его забрал домой киевлянин

В Киеве найден футбольный фанат из Норвегии, который приехал в Украину на финал Лиги чемпионов, и не вышел на связь с друзьями после окончания матча.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, заявление о пропаже норвежца в правоохранительные органы 27 мая написали его друзья.

Отмечается, что в дежурную часть позвонил киевлянин и рассказал, что у него дома находится иностранец, которого мужчина нашел в нетрезвом состоянии 26 мая поздно ночью около станции метро Кловская. Местный житель столицы добавил, что забрал фаната домой, чтобы с ним ничего не случилось.

Гражданин Норвегии был доставлен в Печерское отделение полиции, где ему будет оказана вся необходимая помощь.

Напомним, на финальных минутах матча между английским "Ливерпулем" и мадридским "Реалом", который прошел 26 мая в Киеве в рамках финала Лиги чемпионов УЕФА, на поле выбежал футбольный болельщик.