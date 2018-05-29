Синоптик предупредила, когда в Украине похолодает

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине с пятницы, 1 июня, снизится температура воздуха.

В начале лета в нашей стране будет больше дождей, говорится на странице эксперта в Facebook.

"В субботу-воскресенье (2-3 июня — Ред.) местами даже ожидается ниже +20 градусов", — отметила синоптик.

По данным Украинского гидрометцентра, 1 июня в большинстве областных центров температура воздуза не превысит 24 градусов со знаком плюс.

Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.