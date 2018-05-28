В киевском метро заметили очередных зацеперов, опубликовано видео

В киевском метро очевидцы засняли очередных зацеперов. На сей раз молодые люди взобрались на крышу движущегося состава.

Инцидент произошел в районе станции метро "Левобережная", двое подростков передвигались по крыше вагона поезда, едущего на высокой скорости.

Родителям юных зацеперов грозит административная ответственность. С начала этого года полиция уже поймала 12 любителей экстрима, пять из которых оказались несовершеннолетними.

Напомним, в Житомире 13-летний парень вылез на крышу электропоезда и получил травмы от поражения электротоком.