Погода в Украине 30 мая: синоптик попросила не пугаться +40 градусов на термометрах

Погода в Украине 30 мая будет теплой, а кому-то даже покажется жаркой.

"Европа, вплоть до северных краев, завтра погрузится в тепло и даже жару. Только Испания и Португалия, на радость пешим туристам, окажется в свежем воздухе… В Украине также или тепло, или очень тепло", – сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Днем 30 мая ожидается +25-29 градусов. Жарче всего будет на западе страны, а вот на востоке попрохладнее – до +22-24 градусов.

"Без дождя. Разве что какие-то облака походят по западным областям и над Черниговской областью", – уточнила Диденко.

Погода в Киеве 30 мая будет сухой и теплой. Максимальная температура воздуха достигнет отметки в +28 градусов.

"У кого на домашних термометрах будет +40 градусов – не пугайтесь, это только температура разогретого стекла вашего заоконного термометра", – добавила Диденко.

Ранее Диденко рассказала, когда в Украине похолодает. В начале лета в нашей стране будет больше дождей, предупредила она.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Укргидрометцентр осадков также не обещает. В среднем днем по Украине будет +25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +10-15 градусов.

Ранее британские и украинские синоптики рассказали, какой будет погода летом-2018. Британцы заверили, что нынешний год будет не самым теплым за 138-летнюю историю наблюдений.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.