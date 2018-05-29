Появилось фото с места убийства Бабченко

В Сети появилась фотография с места убийства журналиста Аркадия Бабченко. Снимок появился в паблике Евромайдан в Facebook.

На фото видно, что убийца Бабченко выстрелил как минимум трижды.

В свою очередь, журналист Михаил Ткач показал, что происходит возде дома, где был убит Бабченко. "Сейчас возле подъезда, где был застрелен журналист Аркадий Бабченко", - написал он в Facebook, выложив фото.

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Напомним, вечером 29 мая в Киеве выстрелами в спину застрелили известного российского журналиста Аркадия Бабченко.

Антон Геращенко рассказал подробности убийства Бабченко - по его словам, журналист был застрелен, когда пошел в магазин за хлебом.

Последний свой пост на странице в Facebook Аркадий Бабченко посвятил годовщине гибели генерала Сергея Кульчицкого. "А мне повезло. Второй день рождения, получается", - написал журналист за девять часов до смерти.

Накануне покушения Бабченко утверждал, что доверенное лицо Путина в открытом доступе разместил предложение о его убийстве.

Волонтер Мирослав Гай, который дружил с Бабченко, отметил, что убийство связано исключительно с антироссийской позицией и антироссийской деятельностью Бабченко.

Российский совет по правам человека при президенте заявил, что будет требовать от Украины самого тщательного расследования.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что полиция рассматривает две версии убийства Бабченко.