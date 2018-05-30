Обклеили забор портретами Бабченко. В Киеве пикетировали посольство России: фото и видео

В среду, 30 мая, в Киеве пикетировали посольство Российской Федерации в Украине из-за убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

В акции, в частности, принимали участие коллеги погибшего, пишет УНИАН.

По данным агентства, участники мероприятия обклеили забор возле дипучреждения портретами убитого, а также положили рядом цветы.

Напомним, Аркадия Бабченко убили в Киеве вечером 29 мая на ул. Никольско-Слободской в (Днепровский район столицы). Правоохранители рассматривают две версии преступления — профессиональная деятельность и гражданская позиция.

Волонтер Мирослав Гай, который дружил с погибшим, считает, что убийство связано исключительно с антироссийской позицией и антироссийской деятельностью журналиста. Узнать больше о преступлении можно здесь.