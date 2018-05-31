Филарет назвал сроки предоставления автокефалии УПЦ

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет рассчитывает, что украинская поместная православная церковь получить автокефалию уже через месяц – в июле.

После того, как Вселенский патриархат предоставит Томос украинской православной церкви, Православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь, а также несколько епископов и поместных церквей Московского патриархата будут объединены в одну поместную церковь.

"Есть все надежды, что в ближайшее время, я думаю, это будет в июле, мы получим Томос и автокефалию", – цитирует Филарета 24 канал.

При этом 12 епископов Константинопольского патриархата рассмотрят вопрос предоставления автокефалии украинской церкви 31 мая.

Ранее в УПЦ МП сделали заявление о предоставлении автокефалии. Там настаивают, что автокефальный статус "имеет чисто технический церковный характер".

Напомним, по причине разногласий дату рассмотрения вопроса предоставления автокефалии Украинской православной церкви в Синоде Константинопольского патриархата перенесли на июнь.

Как сообщалось, УПЦ КП обвинила Россию в намеренном противодействии получению автокефалии.