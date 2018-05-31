Бабченко рассказал, когда заказчики его убийства повторят попытку покушения

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что через пару месяцев может повториться попытка его устранения.

"Сейчас пару дней у них будет шок, потом пару недель они будут обтекать, потом пару недель их будут драть во все щели за проваленную операцию, даст бог, кого-то и уволят, тогда вообще есть много времени. А если даже и не уволят, то все равно несколько месяцев понадобится на выстраивание новых схем, поиск нового исполнителя, поиск оружия, завоз денег и прочие технические детали", — написал Бабченко в Facebook.

По его словам, в запасе есть пара месяцев до того момента, "пока ты не начнешь заново параноить — началась на тебя охота опять, или нет".

Напомним, ранее экс-чиновник Пентагона сказал, как властям Украины "аукнется" спецоперация "Бабченко".