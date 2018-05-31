"Не содержит ГМО". Опубликованы фото жуткой находки в еде, купленной в Сумах

В пакете с овсяными хлопьями, купленными в Сумах, один из покупателей обнаружил дохлую мышь.

"Лидер отрасли, продукт не содержит ГМО… Сегодня позавтракал, думаю, и ужинать теперь не захочу! Это, наверное, производитель повышает содержание белка в овсяных хлопьях. Новый оригинальный метод, выгодно, не дорого!" — написал Александр Петренко в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Харькове в пище, подаваемой военным летчикам в столовой ХНИВС, обнаружили тараканов.