Замминистра информполитики угодил в скандал после спорного голосования в Сети

В Сети разгорается скандал с якобы высказываниями заместителя министра информационной политики Украины Дмитрия Золотухина из-за ситуации с журналистом Аркадием Бабченко.

Чиновник резко ответил на один из постов в Twitter о гибели журналистов в Украине.

Золотухин обвинил известную болгарскую журналистку, одного из руководителей международной организации "Комитет защиты журналистов" Нину Огнянову в том, что она якобы недовольна спасением жизни Аркадия Бабченко. Затем чиновник устроил опрос, согласились бы юзеры, чтобы история с гибелью Павла Шеремета так же была инсценирована работниками СБУ. Такой "троллинг" пользователи моментально назвали крайне неудачным и начали возмущаться высказываниями украинского чиновника. Вскоре скандальные твиты исчезли, а страница самого Золотухина перестала быть доступной.

Сам работник Мининформполитики в Facebook объяснил, что его аккаунт в Twitter взломали. "Сегодня я находился на Книжном арсенале. Телефон сел. Через два часа, когда удалось восстановить связь, я обнаружил потерю доступа к аккаунту. (Возможно, из-за того, что сим-карта была не в сети). Удалось оперативно отправить запрос на деактивацию аккаунта. Аккаунт, по моим данным, деактивирован. Последние дни почти круглосуточно работаем. Буду разбираться чуть позже. Это полностью моя вина. Я прошу всех извинения за этот досадный случай. Простите пожалуйста. Это действительно ужасно", — написал Золотухин.

Напомним, вечером 29 мая появилась информация, что в Киеве на ул. Никольско-Слободской убили Аркадия Бабченко. Позже выяснилось, что преступление было инсценировано.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что заказчиком убийства журналиста выступали российские спецслужбы. За совершение убийства бывшему участнику антитеррористической операции на Донбассе пообещали награду в размере 40 тысяч долларов, организатор преступления задержан в столице.