Людей держат в страхе и требуют деньги. В Ровно действует опасная секта — СМИ

Уже пять лет в Ровно действует незарегистрированная официально секта "Круг слушателей". При этом ее лидер называет себя Иисусом Христом, требует от адептов деньги и запрещает медикаментозное лечение.

Из-за секты распадаются семьи, а успешные бизнесмены становятся банкротами, пишут "Факты".

"Людей держат в страхе. На лекциях проповедник Петр О. (фамилия не публикуется по этическим соображениям, — ред.) называл себя Иисусом Христом в четвертом воплощении. За несколько лет все мое имущество — земля, автомобиль, дома, квартира — стали собственностью его семьи. Когда я отказался его финансировать, жена ушла от меня и забрала детей. Она считает: все, что мы заработали за двадцать лет, принадлежит О., поскольку он — сын Божий. Лекции проходили в поликлинике в присутствии заместителя главврача, его родственников и ряда известных в городе людей", — рассказал в прошлом успешный бизнесмен Анатолий Ясковец, ставший жертвой секты.

По словам других участников секты, в ней — около ста групп. При этом ее лидер называет православие вредной выдумкой, медицину — нечистью, а деньги, золото — злом и призывает отдавать ценности ему.

Уточняется, что правоохранители с 2014 года расследуют восемнадцать уголовных производств, имеющих отношение к этой секте. В том числе по фактам: создание религиозной организации и проведение обрядов, несущих вред здоровью и практикующих половую распущенность, мошенничество в особо крупных размерах, подделка документов. Расследование производств находится на разных стадиях, но потерпевшие надеются, что все они завершатся судебными приговорами.

Напомним, в Запорожье из "рабства" сектантов освободили 100 человек.