"Ответственен в тысячах смертей". Бабченко сказал, как относится к Путину

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что он лично ненавидит президента РФ Владимира Путина.

Глава России "ответственен в тысячах смертей", рассказал активист на пресс-конференции, пишет УНИАН.

"Я ненавижу этого человека (Путина — Ред.). Этот человек ответственен в нескольких войнах…", — отметил активист.

Бабченко добавил, что в ходе чеченских войн хоронил своих друзей, коллег и знакомых.

"Я устал хоронить. Сейчас, в стране, в которой мы с вами сидим (в Украине — Ред.), четвертый год идет война. Я его ненавижу. Лично", — подчеркнул журналист.

Напомним, вечером 29 мая появилась информация, что в Киеве на ул. Никольско-Слободской убили Аркадия Бабченко. Позже выяснилось, что преступление было инсценировано.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что заказчиком убийства журналиста выступали спецслужбы РФ. За совершение убийства бывшему участнику антитеррористической операции на Донбассе пообещали награду в размере 40 тысяч долларов, организатор преступления задержан в столице.

Возможный злоумышленником оказался исполнительный директор украинско-немецкого совместного предприятия "Шмайсер" Борис Герман. Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права на внесение залога.