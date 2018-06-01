Стало известно, сколько денег собрали на помощь семье "убитого" Бабченко

В помощь семье Аркадия Бабченко, после того, как в СМИ появилась информация о его убийстве, собрали 3377 долларов и 13 центов.

Такие данные опубликовал на своей странице в Facebook российский художник Игорь Поночевный под псевдонимом "Алеша Ступин", устроивший после известия о гибели журналиста распродажу своих картин, вырученные средства от которой должны были быть переданы семье "погибшего".

"Алеша Ступин решил организовать акцию помощи семье убитого журналиста Аркадия Бабченко. Для этого организуется продажа его рисунков, все деньги от которой пойдут в помощь вдове и детям. Все картинки, нарисованные ранее, которые не проданы, вы можете купить. Если покупателей несколько, то картинка будет продана тому, кто предложит большую сумму, потому что себе Алеша не берет ничего", - говорилось в первоначальном посте.

После того, как стало известно, что покушение на Бабченко - инсценировка, художник написал отчет по средствам, которые поступили на его Paypal - согласно ему, было собрано $ 3377.13.

"И последнее: поскольку Аркадий Бабченко оказался подлый гад, то я решил деньги дать не ему, а его "вдове" Оле, которая настрадалась, а то ведь он пропьет", - отметил Ступин.

В следующем посте он добавил, что сбор денег в рамках акции приостановлен.

"Я напишу каждому, кто отправил деньги, слать их обратно или отправить "воскресшему" адресату и семье? Сами, пожалуйста, принимайте решение. Всем спасибо", - резюмировал художник.

Информация о смерти Аркадия Бабченко появилась в СМИ 29 мая. Сообщалось, что он был застрелен на пороге своей квартиры. На следующий день СБУ заявила, что Бабченко жив, а его смерть была инсценировкой в рамках предотвращения реального преступления.