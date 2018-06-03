У кремлевского режима есть только один способ добиться своих целей в Украине — эксперт

Военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец считает, что единственный способ добиться своих целей в Украине для нынешнего кремлевского режима — это действовать изнутри нашей страны.

Начало широкомасштабной агрессии против украинского государства будет означать последующий крах России, причем довольно быстрый, рассказал эксперт в интервью "Апострофу".

"У России не получится военной победы. Единственный способ добиться своих целей для нынешнего кремлевского режима — это действовать изнутри Украины. Военный фактор можно использовать только как один из факторов помощи для политического метода", — отметил собеседник.

По его словам, "военный фактор мог сыграть в 2014 году — и то в ограниченном масштабе". "В 2018-м и в последующих это закончится для России плачевно. Широкомасштабная агрессия вообще возможна, если речь зайдет о жизни и смерти нынешнего режима в Кремле. Пока ему ничего не угрожает", — добавил Машовец.

Ранее российский социолог, а также публицист Игорь Эйдман выразил мнение, что цель президента РФ Владимира Путина в Украине заключается в том, чтобы в нашей стране сидел его вассал.