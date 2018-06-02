"Отх*ячу в полное мясо". Бабченко пожаловался на российских журналистов

Живущий в Украине российский журналист Аркадий Бабченко сообщил, что коллеги с "Первого канала" звонили его детям и третировали (обращались пренебрежительно, свысока).

Активист пригрозил за новые звонки "отх*ячить" сотрудников росСМИ в полное мясо, говорится на его странице в Facebook.

"Так. "Первый канал". Послушайте меня сейчас очень внимательно… Марина Клинкова. Мария Римская. Вы слышите меня? Теперь Николай и Олег. Рита из-за вас сейчас в истерике. Если вы, бл*ди, еще хоть раз позвоните моим детям. То вас двоих я просто отх*ячу в полное мясо", — отметил он.

Напомним, вечером 29 мая появилась информация, что в Киеве на ул. Никольско-Слободской убили Аркадия Бабченко. Позже выяснилось, что преступление было инсценировано. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что заказчиком убийства журналиста выступали спецслужбы РФ.

За совершение убийства бывшему участнику антитеррористической операции на Донбассе пообещали награду в размере 40 тысяч долларов, подозреваемого в организации преступления исполнительного директора украинско-немецкого совместного предприятия "Шмайсер" Бориса Германа задержали в столице. Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права на внесение залога.