Ввели Нацгвардию: местные выборы в Одесской области проходят со стрельбой и "заминированием"

В Одесской области выборы в объединенные территориальные общины проходят неспокойно.

Местный поселок Цебриково (Великомихайловский район) в сети уже прозвали "Клондайком" из-за случившейся здесь перестрелки. В поселок даже пришлось вводить Нацгвардию, сообщает "Думская".

Что касается стрельбы возле избирательного участка, то, по данным полиции, мужчина выстрелил в воздух. Позднее он заявил, что выстрелил он непроизвольно, когда хотел разрядить оружие. К счастью, никто в результате происшествия не пострадал. После этих событий в поселок ввели подразделения Национальной гвардии.

"В отношении мужчины составлен протокол по ст. 174 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Проводится проверка", – отмечается в сообщении полиции.

Позднее выяснилось, что стрелявшим оказался помощник нардепа от партии "Батькивщина" Вадим Ивченко.

Накануне в Одесской области в столкновениях на избирательном участке в Цебриковому пострадали 13 полицейских после распыления газа. Еще одному полицейскому один из помощников депутата Черноморского городского совета прокусил палец.

По последним данным, за участие в беспорядках задержали четыре человека.

Кроме того, сообщалось о "заминировании" избирательного участка. Однако на данный момент участки в Цебриково уже открыли, и там голосуют люди.

Напомним, согласно опросу, Порошенко проиграет во втором туре любому кандидату. Сейчас у всех кандидатов довольно низкий уровень поддержки, однако перед выборами ситуация существенно изменится.

Кроме того, по данным исследования социологической группы "Рейтинг", в случае проведения президентских выборов в Украине в ближайшее время, больше всего голосов украинцы также отдали бы за кандидатуру лидера "Батьківщины" Юлии Тимошенко. В то же время у Тимошенко появился неожиданный конкурент.

Также сообщалось, что Порошенко уступил Тимошенко в президентском рейтинге. Результаты социологического исследования обнародовал в своем последнем отчете Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Ранее журналист Александр Дубинский сообщил, что Порошенко принял решение о досрочных президентских выборах. По его данным, президент может объявить о перевыборах 28 июня.

В свою очередь политолог рассказал о перспективах политической карьеры Зеленского и Вакарчука. Эксперт убежден, что для страны политики из шоу-бизнеса не принесут ожидаемого результата.

Как известно, Порошенко хочет сажать за подкуп избирателей. И уже определился – кого. По словам президента, привлечь к ответственности нужно не только исполнителей, но и организаторов подкупа избирателей.