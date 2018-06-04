Строители забили последнюю сваю Крымского моста

Сваи моста погружены как вертикально, так и под наклоном.
Строители завершили создание свайных фундаментов железнодорожной части моста через Керченский пролив.
"Последняя трубчатая свая погружена в основание опоры № 254, ближайшей к фарватерной по керченскому направлению. Всего за время стройки в дно Керченского пролива под автодорожную и железнодорожную части Крымского моста погружено 6 694 сваи трех типов", - говорится в сообщении инфоцентра "Крымский мост".
Сваи моста погружены как вертикально, так и под наклоном.
Напомним, начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением.
1 июня на Крымском мосту произошло первое ДТП после официального открытия - из-за несоблюдения дистанции легковое авто столкнулось с пассажирским автобусом.