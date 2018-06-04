Экс-солистка "Тату" угодила в базу "Миротворца" из-за концерта в оккупированном Луганске

Бывшая солистка популярной в начале 2000-х группы t.A.T.u Елена Катина была внесена в базу сайта "Миротворец" после своего выступления в оккупированном боевиками группировки "ЛНР" Луганске.

По мнению авторов "черного списка", певица намеренно нарушила госграницу Украины "с целью проникновения на оккупированную территорию на Донбассе", а также "сознательно участвовала в пропагандистских мероприятиях".

Напомним, ранее сообщалось о том, что пранкер Евгений Вольнов был назначен официальным спикеров проекта "Миротворец".