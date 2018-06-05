Коррупция в медицине: пенсионеру за операцию в госклинике назвали цену, как в частной больнице: видео

Киевский пенсионер два месяца пытался бороться с поборами в медицине и второй раз попал на больничную койку.

Киевлянин Сергей Ченцов в очередной раз пытается попасть к главному врачу Александровской больницы: хочет рассказать, что ее медики за каждую услугу требуют деньги у пациентов, говорится в материале "Грошей".

С суровой медицинской реальностью он впервые столкнулся 27 февраля, в этой больнице ему сделали операцию по удалению камня из почки, но почему-то не выписывали. Поэтому мужчина решил сам пойти домой, и через два дня ему позвонил врач, чтобы тот пришел и забрал выписку.

Во время встречи выяснилось, что у пациента требуют деньги за операцию — 9 тысяч гривень. Мужчина даже записал разговор с врачом. Интересно, что в частных заведениях цена на эту медицинскую услугу почти такая же.

"Сергея в больнице действительно обманули, подтверждают эксперты... Любые подобные предложения незаконны", — говорится в сюжете.

Запись беседы с врачом Сергей Ченцов сделал самостоятельно, чтобы подтвердить факты взяточничества в больнице, но медики заведения все отрицают. А сам врач, который требовал деньги от пациента, по словам персонала, якобы госпитализирован.

Ченцов за операцию так и не заплатил, но рассказал, что у других пациентов, которые были с ним в палате, тоже требовали деньги.

Напомним, ранее украинцы пожаловались на ухудшение качества медицинского обслуживания.