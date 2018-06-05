"Пока связи с Россией не видно": дипломат объяснил, что не так с "расстрельным списком 47"

У дипломата, руководителя Фонда "Майдан иностранных дел" Богдана Яременко так называемый "список 47" вызывает скепсис.

"Поименный список журналистов и блогеров, которым якобы угрожает смерть от рук киллеров, так называемый "список 47", не видел и, честно говоря, не собираюсь смотреть. Поскольку в целом ситуация с тем, как он был получен, кем и при каких обстоятельствах, вызывает большой скепсис", – рассказал он "Главреду".

В связи с этим он не видит особого смысла анализировать поименный список.

"Намного важнее, чтобы общество получило четкие и понятные доказательства того, что вся эта история не является выдумкой украинских спецслужб, а является результатом реальной разработки или спецоперации. Пока что таких доказательств нет", – констатировал Яременко.

Он напомнил, что пока что в качестве доказательств обществу приводили лишь "слова нескольких журналистов, которых якобы вызывали и которые якобы в этом списке, что их убедили". "Однако проблема в том, что этого недостаточно. Мы ведь не знаем, чем их убеждали, какие аргументы приводили", – отметил дипломат.

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А вот недоверие к украинским спецслужбам эта ситуация существенно обострила, подчеркнул он.

"Потому, если наши спецслужбы серьезно относятся к своей работе, они должны найти способ, чтобы убедить общество в том, что речь идет об абсолютно реальных вещах. Тогда уже можно будет говорить о каких-то замыслах российских спецслужб", – считает эксперт.

Пока что он, по его словам, не слышал ни об одном доказательстве, которое бы привязывало этот "список" к России. "Это меня реально угнетает, потому как вся инсценировка убийства Аркадия Бабченко делалась именно ради этого. Но, судя по всему, как раз привязки "списка" и заказа на убийство Бабченко к России либо каким-то должностным лицам в РФ, так и не наблюдается", – отметил Яременко.

И резюмировал: "Возможно, нам что-то не могут показать… Потому я, как и все общество, вынужден ждать появления существенных доказательств".

Напомним, вечером 29 мая появилась информация, что в Киеве на ул. Никольско-Слободской убили Аркадия Бабченко. Позже выяснилось, что преступление было инсценировано. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что заказчиком убийства журналиста выступали спецслужбы РФ.

За совершение убийства бывшему участнику антитеррористической операции на Донбассе пообещали награду в размере 40 тысяч долларов, подозреваемого в организации преступления Бориса Германа задержали в столице. Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права на внесение залога.