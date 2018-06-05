Сарган опровергла наличие у Генпрокуратуры "списка 47"

Генеральная прокуратура Украины не имеет отношения к обнародованию списка из 47 журналистов и блогеров, которых могут попытаться убить по делу подготовки покушения на Аркадия Бабченко.

"У нас нет этого списка", - заявила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в комментарии "Українським новинам".

Спикер добавила, что у Луценко этого документа также нет, но он его видел. По ее словам, таким образом Генпрокуратура отрицает причастность к обнародованию списка в СМИ.

Напомним, в Сети опубликован список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, угрожает смерть от рук киллеров. Резонансный список опубликовала "Страна".

Как ранее сообщалось, у дипломата, руководителя Фонда "Майдан иностранных дел" Богдана Яременко так называемый "список 47" вызывает скепсис.