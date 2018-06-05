В России постеры украинского художника к ЧМ-2018 стали "кровавым" хитом: фото

Талантливый украинский художник Андрей Ермоленко создал серию красных постеров, приуроченных к Чемпионату мира по футболу-2018 в России, которые демонстрируют "кровавую" сущность российского режима.

В соцсетях Украины авторские работы художника стали хитом, а вот в России вызвали волну порицания и возмущения.

"Хотите поехать на Чемпионат мира по футболу в России? Пожалуйста, поймите, что вы спонсируете войну, преступления, военные преступления и террор", - на английском обратилось к аудитории Телевидение Торонто, опубликовав постеры.

Напомним, Ермоленко прославился в Украине благодаря нашивкам для участников Евромайдана и бойцов АТО. Особую популярность приобрела эмблема "Укроп". Художник также стал автором серии неофициальных логотипов для крупнейших городов Украины "United Colours of Ukraine".

Как ранее сообщалось, накануне старта Чемпионата мира по футболу в России в Сети набирает популярность флешмоб с бойкотом футбольного форума в РФ.