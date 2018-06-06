В ГСЧС назвали реальную площадь пожара в Чернобыльской зоне: фото

Площадь пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС к 22:00 5 июня составила порядка шести гектаров разрозненных участков.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, авиация осуществила 25 сбросов и вылила 98 тонн воды на очаги возгорания, используя при этом, как самолеты, так и вертолеты.

"В настоящее время ситуация контролируется, площадь пожара отдельными очагами составляет около 6 га", - говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовано свыше 150 человек личного состава пожарных частей, а также более 30 единиц спецтехники.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила, что дым с чернобыльского пожара несет на Киев. При этом она уточнила, что данное направление означает, что со стороны Чернобыля ветер сейчас несет радиацию в сторону Киева.

В то же время официальный власти настаивают, что ветер дует в иную сторону. "Ветер юго-западный, на Киев задымление не идет", – уже успел заверить руководитель управления по чрезвычайным ситуациям КГГА Роман Ткачук.