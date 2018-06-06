Комитет Богомолец поддержал законопроект о рекламе лекарств

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения поддержал законопроект № 8136 относительно усовершенствования рекламы лекарственных средств, медицинских изделий, медицинской техники, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. Об этом сообщила народный депутат и председатель упомянутого комитета Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.

"Самолечение опасно и стало одним из главных факторов ухудшения здоровья украинцев. Причина - в неконтролируемой рекламе лекарств в СМИ и особенно на телевидении, что побуждает людей массово покупать медицинские препараты, употреблять их без консультации с врачом и без рецепта. Поэтому, наконец, пора прекратить эту вакханалию и разобраться в рекламном пространстве Украины. Только что Комитет ВР по вопросам здравоохранения поддержал законопроект № 8136 об усовершенствовании рекламы лекарств", - констатировала парламентарий.

По ее словам, контроль над рекламой лекарств будет осуществлять Министерство здравоохранения.

"Новыми изменениями предлагается установить, что согласование рекламных текстов и надзор за соблюдением критериев надлежащего рекламирования лекарственных средств осуществляет МОЗ. Никакие спекуляции и введение в заблуждение украинцев в рекламе лекарств недопустимы! Законопроектом также предусматривается установление эффективного механизма контроля за соблюдением законодательства со стороны министерства", - отметила политик.

Она подчеркнула, что в законопроекте предусмотрен запрет на использование изображений детей с лекарствами, а также лиц, которые сообщают о лечебном эффекте медикаментов, однако сами не являются врачами.

"Кроме того, запрещается создание рекламы с использованием изображений детей, потребляющих или использующих лекарственные средства. Запрещается также размещение в рекламе лекарств изображений лиц, не являющихся врачами и другими профессиональными медицинскими работниками, которым предоставляются сведения о лечебном эффекте от применения лекарственного средства или медицинского изделия ", - акцентировала внимание Богомолец.

Нардеп уверена, что принятие этого законопроекта парламентом станет прорывом в борьбе с недобросовестными фармакологическими корпорациями.

"Если Верховная Рада примет этот законопроект - это станет прорывом в борьбе с фармакологическими группировками, которые подменили собой врачей и скармливают украинцам разный хлам, представляя его в рекламе, как панацею", - подытожила председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения.