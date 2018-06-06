Новая форма "Милана": на поле с кумирами

6 июня 2018, 18:44

Самыми импульсивными, эмоциональными и одновременно преданными являются футбольные фанаты. 

Атрибутика любимой команды вызывает вполне объяснимый трепет, ведь вместе с игроками был пережит не один азартный момент, игровые успехи и неудачи. Поэтому неудивительно, что атрибутика команд пользуется спросом, тем более, когда она принадлежит мировой легенде из Италии. В магазине soccerstyle.com.ua почитателей игры ждет форма Милана во всем разнообразии: гостевая, основная, тренировочная. 

Немного истории 

В истории клуба, основанного более века назад – в 1899 году британцем Альфредом Эдвардсом, были взлеты, падения, скандалы и мировая слава. Именно эта команда стала первой в Италии, которая принесла своей стране Кубок европейских Чемпионов. На ее счету пять Суперкубков УЕФА, семь – Лиги чемпионов, а по рейтингам авторитетных футбольных организаций "Милан" неизменно входит в десятку: девятое место как лучшей команде XX в. ей отдала ФИФА, на третье поставил журнал Kicker, четвертое (среди лучших евроклубов) – IFFHS.

За все годы существования клуб не изменил своим коронным цветам – черному и красному. "Стилистом" стал первый капитан "Милана" – Герберт Килпин, объяснивший, что красные полосы символизируют покровителя команды – дьявола (клуб часто называют соответствующим прозвищем – "Дьяволы"), черные должны показать сопернику, насколько опасен его противник.

Как бы там ни было, но подбор цветов оказался удачным во всех смыслах. Форма запоминается, бросается в глаза на зеленом поле, а еще – практична и на ней не так видна грязь, о чем щеголеватые итальянцы не могли не подумать.

Какую форму примерить?

Среди ассортимента продукции интернет-магазина SoccerStyle любители клуба смогут выбрать:

- красно-черные футболки "домашнего" комплекта с номерами и фамилиями игроков: Сильвы, Бонуччи, конечно, Шевченка. Покупка футболки будет дополнена приятным подарком – в комплект прилагаются шорты;

- гостевую форму: белая футболка и шорты с красно-черной отделкой;

- тренировочные костюмы, свитшоты, толстовки, олимпийки, поло;

- женские футболки с логотипом и названием клуба;

- одежду ультрас, отличающуюся цветом, исполнением;

- чашки, сумки-планшеты, чехлы на мобильники в цветовой гамме "Милана".

Тем, кто мечтает стать членом клуба, будет предоставлена такая возможность: на фирменную футболку в магазине нанесут ваше имя и выбранный номер. Последний можно продублировать на шортах.

Дизайн одежды идентичен клубной, изготовлены вещи из того же материала – текстурированного полиэстера. Он состоит из теплопроводящих волокон, в которые активно впитывается пот и быстро выводится наружу через специальные вентиляционные отверстия. На наиболее "проблемных" местах, где пот выделяется интенсивнее, предусмотрены сетчатые вставки, благодаря чему улучшается циркуляция воздуха и вывод влаги. Данная технология (Clima Cool) разработана еще одной легендой мира спорта – компанией Adidas, а ее логотип также присутствует на форме.

Несмотря на синтетический состав, одежда не парит, влага из поверхности испаряется быстро, так что вес футболки во время занятий спортом не увеличивается. Другими словами, вы можете ходить в ней на матчи и самостоятельно гонять на стадионе. Тем более материал не теряет первоначального вида и после пятидесяти стирок.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
01:45
В России блогер-священник назвал противозаконным клип Лободы: опубликовано видео
01:31
В США жителей испугали гигантские облака-цунами: опубликовано видео Видео
01:10
В Минобразования назвали дату первого звонка в школах
00:39
"В Турции вылизывают, а здесь плюют". Россияне критикуют цены и сервис в Крыму Видео
00:11
В порту Херсона задержали санкционное судно из России
10 августа, пятница
23:55
Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко Видео
23:52
150-килограммовая модель Тесс Холлидей шокировала поклонников похудением: опубликовано видео Видео
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять