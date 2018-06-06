Новая форма "Милана": на поле с кумирами

Атрибутика любимой команды вызывает вполне объяснимый трепет, ведь вместе с игроками был пережит не один азартный момент, игровые успехи и неудачи. Поэтому неудивительно, что атрибутика команд пользуется спросом, тем более, когда она принадлежит мировой легенде из Италии. В магазине soccerstyle.com.ua почитателей игры ждет форма Милана во всем разнообразии: гостевая, основная, тренировочная.

Немного истории

В истории клуба, основанного более века назад – в 1899 году британцем Альфредом Эдвардсом, были взлеты, падения, скандалы и мировая слава. Именно эта команда стала первой в Италии, которая принесла своей стране Кубок европейских Чемпионов. На ее счету пять Суперкубков УЕФА, семь – Лиги чемпионов, а по рейтингам авторитетных футбольных организаций "Милан" неизменно входит в десятку: девятое место как лучшей команде XX в. ей отдала ФИФА, на третье поставил журнал Kicker, четвертое (среди лучших евроклубов) – IFFHS.

За все годы существования клуб не изменил своим коронным цветам – черному и красному. "Стилистом" стал первый капитан "Милана" – Герберт Килпин, объяснивший, что красные полосы символизируют покровителя команды – дьявола (клуб часто называют соответствующим прозвищем – "Дьяволы"), черные должны показать сопернику, насколько опасен его противник.

Как бы там ни было, но подбор цветов оказался удачным во всех смыслах. Форма запоминается, бросается в глаза на зеленом поле, а еще – практична и на ней не так видна грязь, о чем щеголеватые итальянцы не могли не подумать.

Какую форму примерить?

Среди ассортимента продукции интернет-магазина SoccerStyle любители клуба смогут выбрать:

- красно-черные футболки "домашнего" комплекта с номерами и фамилиями игроков: Сильвы, Бонуччи, конечно, Шевченка. Покупка футболки будет дополнена приятным подарком – в комплект прилагаются шорты;

- гостевую форму: белая футболка и шорты с красно-черной отделкой;

- тренировочные костюмы, свитшоты, толстовки, олимпийки, поло;

- женские футболки с логотипом и названием клуба;

- одежду ультрас, отличающуюся цветом, исполнением;

- чашки, сумки-планшеты, чехлы на мобильники в цветовой гамме "Милана".

Тем, кто мечтает стать членом клуба, будет предоставлена такая возможность: на фирменную футболку в магазине нанесут ваше имя и выбранный номер. Последний можно продублировать на шортах.

Дизайн одежды идентичен клубной, изготовлены вещи из того же материала – текстурированного полиэстера. Он состоит из теплопроводящих волокон, в которые активно впитывается пот и быстро выводится наружу через специальные вентиляционные отверстия. На наиболее "проблемных" местах, где пот выделяется интенсивнее, предусмотрены сетчатые вставки, благодаря чему улучшается циркуляция воздуха и вывод влаги. Данная технология (Clima Cool) разработана еще одной легендой мира спорта – компанией Adidas, а ее логотип также присутствует на форме.

Несмотря на синтетический состав, одежда не парит, влага из поверхности испаряется быстро, так что вес футболки во время занятий спортом не увеличивается. Другими словами, вы можете ходить в ней на матчи и самостоятельно гонять на стадионе. Тем более материал не теряет первоначального вида и после пятидесяти стирок.