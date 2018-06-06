В День журналиста украинским СМИ напомнили об их главной цели

Настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел поздравил журналистов Украины с профессиональным праздником.

"Я хочу поблагодарить Бога и поздравить наших журналистов, журналистов истинных, которые принадлежат к когорте проповеднического, апостольского служения", – отметил митрополит Павел.

Он напомнил, что сегодня общая цель Церкви и СМИ – не разъединять человечество, а объединять.

"По существу у нас один Пастырь, то есть Отец Небесный", – подчеркнул Владыка Павел.

По его словам, он преклоняется перед теми представителями профессии, которые "оставляют неизгладимый след в жизни человека". "Сегодня ваше слово проповеди, на телеэкране, в газете, в интернете приносит многим людям радость. Есть люди, которые не могут посетить по разным причинам храм Божий, но они имеют возможность включить телевизор, интернет – и посмотреть богослужение. Слово Божие падает в их сердца, и они меняют свои жизни к лучшему", – отметил митрополит.

Но есть и другие представители СМИ, добавил он, которые не имеют ничего общего с журналистикой, они сеют вражду и распространяют всякого рода неправду за некие выгоды. "Хочу напомнить и им, что всякая неправда, она, в конце концов, явит себя миру. И вы понесете тяжелые наказания на жизненном пути", – предупредил настоятель лавры.

"От все души поздравляю вас с вашим праздником профессиональным. Пускай прислушаются люди, которые еще не знают Бога. Пускай они услышат в ваших словах ту истинную правду, которую мы говорим, а они доносят к вам. И пускай Господь укрепит ваши духовные и телесные силы. И пускай Господь благословит всех благодатным миром и радостью!" – призвал митрополит Павел.