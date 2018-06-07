"Уголь вывозят в Россию за бесценок": Тымчук рассказал о коллапсе на шахтах Донбасса

Шахты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся на грани закрытия, а уголь из них вывозят в Россию за бесценок.

Об этом рассказал нардеп ("Народный фронт") и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.

"На предприятиях угольной промышленности на территории, контролируемой "ДНР", сложилась критическая финансовая, кадровая и логистическая ситуация. Из-за отсутствия рынка сбыта угля в летне-осенний период и достаточных дотаций со стороны "правительства ДНР" руководство "Макеевугля" планирует отправить большую часть сотрудников в отпуск за свой счет и ввести сокращенный рабочий день для лиц, которые будут задействованы в поддержке шахт в рабочем состоянии", - пишет Тымчук.

По его словам, такая ситуация сложилась на шахтах "Комсомолец Донбасса", "Ясиновская-Глубокая", "Холодная балка" и "Северная". "На многих предприятиях угольной отрасли на территории, контролируемой "ДНР", отсутствует запас материалов (древесины, взрывчатки, детонаторов и т.д.) для проведения работ по добыче угля. В то же время Южное управление Федеральной таможенной службы РФ по Ростовской области зафиксировало на протяжении первых месяцев 2018 года значительное увеличение вывоза каменного угля из ОРДЛО", - отметил Тымчук.

Так, в 2017 году из ОРДЛО вывезли в Россию 1 595 625 т на сумму $ 63,14 млн, а в І квартале 2018-го в поставили 747 103 т на сумму $ 25,81 млн. "Показатели свидетельствуют, что в І квартале нынешнего года в Ростовскую область поставлено практически 50 процентов от объема поставок угля за весь 2017 год", - подытожил нардеп.

В конце мая сообщалось, что шахты "ДНР" резко сократили добычу угля, так как его некому продавать. Так, сотрудникам крупнейшей шахты ОРДЛО "Комсомолец Донбасса" объявили, что до конца года они будут работать только по две недели в месяц, поскольку на добытый уголь нет спроса.