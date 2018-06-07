Разгром ромов в Киеве: "дружинники" устроили толоку в столичном парке, видео

Представители Национальных дружин 7 июня демонтировали поселение ромов в Голосеевском парке Киева. Свою акцию активисты назвали толокой.

Несколько десятков активистов в балаклавах разбивали пустые дома ромов, которые приехали в столицу из Закарпатья. Видео опубликовали в Facebook Национальных дружин.

О запланированной акции "дружинники" предупредили новых жителей парка за 24 часа. Они дали время ромам покинуть общественное место. И практически все обитатели лагеря уехали с вещами.

Активисты громили строения ромов топорами и битами. Под развалинами нашли котов и прокомментировали свою находку, уверяя, что ромы едят этих животных. Радикально настроенные молодых люди уверяли, что из разваленных строений исходит крайне неприятный запах.

Напомним, во Львовской области неизвестные напали на лагерь ромов и подожгли его содержимое.