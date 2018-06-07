"Мне нужно сочувствовать". Новый аудитор НАБУ Василенко намерен прекратить конкуренцию спецслужб

Новый аудитор Национального антикоррупционного бюро Украины Владимир Василенко планирует проявить инициативу для прекращения враждебной конкуренции между украинскими спецслужбами.

"Мне, скорее, следует выражать сочувствие, чем приветствие. Почему? Это не творческая работа. У меня цель какая? Посмотреть, что происходит, и как-то способствовать избеганию такой враждебной конкуренции между различными правоохранительными антикоррупционными органами", - заявил он в интервью УНИАН.

По словам Василенко, он видит успех работы НАБУ в сотрудничестве между аудиторами, а также в принятии эффективных решений.

"Мой интерес заключается в том, чтобы сделать все так, чтобы НАБУ нормально функционировало, чтобы не было искусственных претензий к нему. А, с другой стороны, чтобы деятельность НАБУ происходила в рамках закона и была эффективной", - добавил аудитор НАБУ.

Напомним, что 7 июня депутаты Верховной Рады избрали в комиссию по аудиту НАБУ своим представителем доктора юридических наук Владимира Василенко.

Как ранее сообщалось, украинские народные депутаты, журналисты и активисты в Сети прокомментировали принятие Верховной Радой закона об антикоррупционном суде.